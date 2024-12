Ok della Camera al ddl concorrenza

Il Senato approva il ddl Concorrenza che ora diventa legge.

“Una delusione! Un’occasione mancata! Purtroppo, come ogni anno, si approva una legge sulla concorrenza che non ha effetti diretti sulle tasche dei consumatori e che non serve a ridurre le spese obbligate delle famiglie” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In pratica, essendo un impegno previsto nel Pnrr, si approva ogni anno la legge, cosa che in passato non accadeva nemmeno, ma si è fatto il minimo sindacale. L’unico passo avanti pratico è l’articolo 23 sulla shrinkflation, anche se insufficiente visto che avevamo chiesto di renderlo molto più stringente, considerando come scorretta la pratica commerciale di chi camuffa un aumento di prezzo modificando la quantità di prodotto e intervenendo anche contro l’overpackaging, ossia gli imballaggi appositamente abbondanti per ingannare il cliente sulle reali dimensioni del bene, stabilendo che non possono di regola superare il 30% del loro contenuto” conclude Dona.