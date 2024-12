Folgori (Feoli) punta sui dati (positivi) Istat

“I dati dell’Istat testimoniano un Paese in via di miglioramento, con i disoccupati che diminuiscono e le ore lavorate e gli occupati che aumentano. Anche i contratti a tempo indeterminato sono in crescita. La fotografia dell’Istat certifica una situazione economica e sociale positiva. Proprio per questo invitiamo il governo a cavalcare questa congiuntura positiva sin dalla prossima manovra economica. Le imprese hanno bisogno di trovare nello Stato un alleato e le famiglie hanno necessità di aumentare il loro potere di acquisto. Per questo, per intercettare i segnali positivi messi in evidenza dall’Istat e per creare le condizioni per una ulteriore accelerazione del sistema-Paese sino necessarie scelte strategiche fondamentali quali il taglio del cuneo fiscale per le famiglie (a partire dagli sgravi Irpef per il ceto medio) e aiuti alle imprese. In questo senso il taglio dell’Ires va nella giusta direzione, ma servono riforme strutturali su giustizia, fiscalità e costo del lavoro. Il momento di accelerare è questo. Le imprese della logistica stanno facendo la loro parte, come dimostra l’aumento in busta paga per i lavoratori inserito nel nuovo contratto nazionale collettivo. Un’armonia che può essere ulteriormente agevolata da un concordato fiscale per le aziende come quello previsto per le partite Iva”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).