Formia-Gaeta, la ferrovia

Azione: «Vigileremo su impegni per rilancio della ferrovia e su piazzale della stazione, opera di preminente interesse pubblico».

Oggi una delegazione di Azione, composta dal Consigliere Regionale del Lazio, Alessio D’Amato e dall’On. Federica Onori, ha partecipato alla audizione della Commissione Trasparenza sul tema della riattivazione della ferrovia Formia-Gaeta (ex Littorina) convocata dal Presidente Massimiliano Valeriani, a cui hanno partecipato il Sindaco del Comune di Gaeta, Cristian Leccese, il Direttore del Consorzio Industriale del Lazio Unione dei Consorzi di Roma Latina, Frosinone, Rieti, Gaeta e Cassino, Claudio Ferracci, e Damiano Di Ciaccio in rappresentanza del Comitato di Cittadini “Piazzale Gaeta”.

“Prendiamo atto che da quando come Azione abbiamo presentato un’interrogazione alla Camera dei Deputati al Ministro dei Trasporti e richiesto un’audizione in Consiglio Regionale sul tema della riattivazione della ferrovia Formia-Gaeta e del piazzale antistante la stazione, finalmente qualcosa si sta muovendo. Oggi ci sono due novità rilevanti. La prima è l’integrazione del finanziamento per una ferrovia leggera, che dovrebbe superare gli ostacoli progettuali finora incontrati. La seconda è l’impegno del Comune di Gaeta e del Consorzio Industriale a procedere entro l’anno con l’affidamento tecnico per la perizia sul piazzale, così da restituirlo quanto prima alla piena disponibilità della cittadinanza. Come Azione, vigileremo a tutti i livelli istituzionali affinché i tempi e gli impegni siano rispettati e, soprattutto, che la nuova progettualità di Astral non ripercorra gli errori del passato, evitando ulteriori ritardi su un’opera, di preminente interesse pubblico attesa da 18 anni”. Lo hanno dichiarato il Consigliere Regionale del Lazio e Commissario regionale di Azione, Alessio D’Amato, l’On. Federica Onori, membro della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Francesca Capponi, responsabile Usi Civici di Azione, e Davide Zingaretti, segretario provinciale di Latina di Azione.