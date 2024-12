“Mufasa: il Re Leone” alle Terme Caracalla di Roma

4 dicembre 2024 – Per celebrare l’uscita di “Mufasa: Il Re Leone”, dal 19 dicembre nelle sale italiane, Disney Italia ha realizzato, con il supporto della Soprintendenza Speciale di Roma, uno show immersivo presso una delle location più iconiche di Roma, le Terme di Caracalla, uno dei grandi edifici imperiali meglio conservati dell’antichità.

Il regista Barry Jenkins e le voci italiane del film, Luca Marinelli, Alberto Boubakar Malanchino ed Elodie, hanno partecipato a uno straordinario video mapping sul monumento e sull’acqua, con immagini ispirate al mondo di “Mufasa: Il Re Leone”, che ha animato le imponenti architetture delle Terme, in cui, dopo 1500 anni, l’acqua è tornata protagonista attraverso il nuovo specchio installato nel 2024.

Uno spettacolo immersivo con proiezioni avveniristiche ispirate all’universo di “Mufasa: Il Re Leone” che ha trasformato la maestosa cornice delle Terme di Caracalla in un capolavoro tecnologico. Grazie a proiettori laser di ultima generazione e risoluzione 8K, le immagini hanno preso vita con una nitidezza e un realismo straordinari, avvolgendo i fronti imperiali in un’esperienza visiva di incomparabile profondità. Questa innovativa fusione tra arte e tecnologia ha celebrato la magia del cinema, trasportando gli spettatori in un viaggio simbolico e carico di emozioni, unendo passato e futuro in un racconto visivo senza precedenti.

La speciale attività, realizzata con il supporto della Soprintendenza Speciale di Roma, ha rappresentato una perfetta sinergia tra patrimonio culturale e cinema, celebrando il suo potere di raccontare storie profonde e universali.

Il cast completo di voci italiane comprende nuovi nomi e grandi ritorni:

Luca Marinelli è Mufasa, Alberto Boubakar Malanchino è Taka, Elodie è Sarabi, Edoardo Stoppacciaro è il giovane Rafiki, Riccardo Suarez Puertas è Zazu, Dario Oppido è Kiros, un incredibile leone con grandi progetti per il suo branco, Toni Garrani è Rafiki in versione adulta, Stefano Fresi è Pumbaa, Edoardo Leo è Timon, Marco Mengoni è Simba, Elisa Toffoli è Nala, Emma Cecile Rigonat è Kiara, la figlia di re Simba e della regina Nala, Mattia Moresco (dialoghi) e Adriano Trio (canzoni), interpretano Mufasa cucciolo, Valeriano Corini (dialoghi) e Edoardo Veroni (canzoni), interpretano Taka cucciolo, Daniela Calò è Eshe, la madre di Taka, Pasquale Anselmo è Obasi, il padre di Taka, Domitilla D’Amico (dialoghi) e Karima (canzoni) interpretano Afia, la madre di Mufasa, Eugenio Marinelli è Masego, il padre di Mufasa.



“Mufasa: Il Re Leone” racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L’incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

Unendo tecniche cinematografiche live-action con immagini fotorealistiche generate al computer, “Mufasa: Il Re Leone” è diretto da Barry Jenkins e prodotto da Adele Romanski & Mark Ceryak, mentre Peter Tobyansen è il produttore esecutivo.

Per prenotare i biglietti del film “Mufasa: Il Re Leone” è possibile accedere al sito www.mufasamovie.it, in continuo aggiornamento.

Marzia Onorato

redattrice L’agone