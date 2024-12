Lazio: Pd vince ad Anzio e Nettuno

“Un grande risultato per il Pd e per tutto il centro sinistra la vittoria nei Comuni di Anzio e Nettuno. Faccio i miei auguri ai neosindaci Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini e ringrazio tutte le forze progressiste che hanno contribuito al successo di questa sfida cruciale per un territorio bisognoso di riscatto. Ora è necessario lavorare sin da subito per garantire un futuro migliore per le comunità locali. Dalla rivincita del Litorale passa anche l’alternativa per la Regione Lazio”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.