Comunicato stampa CMRC Sanna – PUI Sport Cave

Questa mattina a Cave, si è tenuta la cerimonia di apertura del cantiere per la ristrutturazione della struttura sportiva di Piazza Le Cateau Cambresis.

Presenti all’evento alla presenza il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna e il Sindaco di Cave Angelo Lupi.

La struttura sportiva oggetto del progetto di ristrutturazione è situato in un’ampia area che il PUCG destina ad attività pubbliche correlate all’istruzione, al verde pubblico attrezzato e ai parcheggi in una zona centrale dell’ambito urbano.

Attualmente la struttura sportiva di Piazza Le Cateau-Cambresis è utilizzata dagli alunni dell’ISC Matteotti 11, dagli studenti del Liceo Artistico H. Matisse di Cave e dalle società sportive dilettantistiche presenti sul territorio comunale.

Tra queste spicca l’Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Cavese 93 che nel corso degli anni ha attivato sia una scuola basket per i piccoli che squadre di ragazzi più grandi. Nuova vita, quindi, per l’area sportiva di Cave con un progetto atteso dalla comunità e condiviso dall’Amministrazione comunale.

“La struttura, realizzata agli inizi degli anni 2000, necessita di interventi di ristrutturazione funzionale al fine di rilanciare e potenziare l’attività sportiva agonistica in un’area periferica urbana svantaggiata ma con grandi potenzialità. Gli interventi previsti prevedono la demolizione dell’attuale struttura e la ricostruzione di un moderno impianto capace di rispondere alle attuali normative in materia di efficientamento energetico e alle attuali norme antiincendio. Inoltre, il nuovo impianto, sarà adeguato alle normative CONI.

L’obiettivo è quello di garantire spazi per lo sport destrutturato e dare la possibilità alle persone con disabilità di utilizzare la struttura senza barriere architettoniche.

Attraverso i fondi PUI Sport, benessere e disabilità, anche a Cave, come già avvenuto in tanti altri Comuni dell’area metropolitana, siamo orgogliosi di avviare questo importantissimo progetto, al fine di restituire ai cittadini un impianto sportivo sicuro, accessibile ed efficiente, dove poter svolgere e promuovere l’attività sportiva in piena sicurezza.