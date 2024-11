Domenica 24 novembre alle ore 17.30 l’Associazione Forum Clodii è lieta di ospitare nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria del Riposo il Coro Polifonico di Bracciano che si esibirà in un “Concerto per Santa Cecilia”. In programma il Requiem kv 626 di Mozart, l’Ave Maria di W. Gomez, il Cantate Domino di M. Hayes e A Little jazz mass di B. Chilcott. Il Coro Polifonico di Bracciano, composto da 34 elementi, festeggia quest’anno i suoi 32 anni di ininterrotta attività artistico.