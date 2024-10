Municipio XV, Rollo: “Per la giornata europea della Sindrome X fragile, torretta Valadier e sede del municipio tinte di blu”

“Anche il Municipio XV di Roma aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la Giornata Europea della Sindrome X Fragile e si tinge di blu.

Per mantenere alta l’attenzione su una sindrome genetica rara, prima causa ereditaria di disabilità intellettiva e prima causa monogenetica di autismo che ad oggi conta su scala nazionale circa 12.000 persone affette e circa 120.000 portatori di pre-mutazione, molti dei quali non diagnosticati, questa sera, Torretta Valadier e la facciata della sede municipale si illumineranno di blu come molti altri monumenti e luoghi di interesse di tutta Italia.

Con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, siamo al fianco dell’Associazione del Lazio Sindrome X Fragile APS che dal 1993 sostiene le famiglie con persone con Sindrome X Fragile ed è costantemente a lavoro per aumentare la consapevolezza e la conoscenza di questa malattia per cui al momento non esiste cura e per cui solo una diagnosi tempestiva consente di intervenire precocemente per migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome.” Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo.