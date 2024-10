Acqua, il Comune di Viterbo emana l’ordinanza

Acqua destinata al consumo umano, parametro enterococchi non conforme alla vigente normativa nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice Respoglio Settecannelle. A seguito dell’odierna comunicazione Asl al Comune di Viterbo (10 ottobre 2024) e al gestore del servizio idrico Talete, all’esito della nota Arpa Lazio recante la non conformità del parametro enterococchi nel punto di prelievo f.p. La Quercia, è stata emanata l’ordinanza sindacale – la n. 67 del 10/10/2024 – con la quale si vieta il consumo dell’acqua per usi alimentari, erogata tramite pubblico acquedotto, relativamente alle zone alimentate dalla rete idrica distributrice Respoglio Settecannelle, interessanti, in tutto o in parte, i quartieri Santa Barbara, Ellera, Paradiso e località La Quercia. Per la precisa identificazione delle zone alimentate dal serbatoio Settecannelle è possibile fare riferimento alla mappa allegata alla news nella sezione In evidenza sulla home page del sito istituzionale del Comune di Viterbo, area delimitata con colore celeste. In tali luoghi – si legge nell’apposita ordinanza – è vietato il consumo dell’acqua, erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari. L’acqua nelle suddette zone potrà essere utilizzata esclusivamente per igiene domestica, nonché, previa preliminare bollitura (per almeno 10-15 minuti) per la preparazione e il lavaggio di alimenti. Non potrà essere utilizzata come bevanda abituale. La società Talete, in qualità di gestore del servizio idrico integrato nell’ATO 1 Viterbo, nel rispetto di quanto specificato nella nota Asl, dovrà individuare tempestivamente le cause di non conformità e attuare i correttivi gestionali di competenza necessari all’immediato ripristino della qualità delle acque erogate. L’ordinanza è consultabile all’albo pretorio del sito istituzionale insieme alla mappa del serbatoio Settecannelle. Non appena ripristinata la qualità delle acque ne verrà data immediata comunicazione alla popolazione.