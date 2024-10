Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre incontri aperti della ASL Roma 1 dedicati al benessere psicologico

Giovedì 10 ottobre il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale organizzando una serie di incontri ad accesso libero volti a promuovere il confronto e la sensibilizzazione sui temi del benessere psicologico. Gli eventi coinvolgeranno operatori, utenti, familiari, associazioni e cittadini in un dialogo aperto e partecipativo.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale è un’importante occasione per accendere i riflettori su una tematica cruciale che non riguarda solo chi vive direttamente una condizione di disagio psicologico, ma che coinvolge l’intera comunità. Tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’edizione 2024 è il legame tra la salute mentale e gli ambienti di lavoro: luoghi sicuri e sani preservano il benessere psicologico dei lavoratori, favorendo una migliore qualità della vita e maggiori soddisfazione e produttività.

Le iniziative organizzate dalla ASL Roma 1 si svolgeranno in diverse sedi sul territorio, offrendo un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza della salute mentale nella vita quotidiana, promuovere il benessere psicologico come diritto di tutti e condividere esperienze e conoscenze. La partecipazione è gratuita e aperta ai cittadini.

Sedi e orari degli incontri:

Comprensorio Santa Maria della Pietà , piazza Santa Maria della Pietà, 5 (padiglione 90bis): dalle 9:30 alle 13:00

Giardino del TSMREE 1 La Scarpetta , piazza Castellani, 23: dalle 10:00 alle 14:00

Terrazza Centro di Salute Mentale Boccea , via Boccea, 271: dalle 10:00 alle 14:00

Centro Diurno Via Boemondo , via Boemondo, 21: dalle 10:00 alle 13:00

Centro Diurno PIPSM Plinio , via Plinio, 31: dalle 10:00 alle 13:00

SRTRe Primavalle , via S. Iginio Papa, 282: dalle 9:30 alle 13:00

Liceo Dante Alighieri, via Ennio Quirino Visconti, 13: dalle 10:00 alle 14:00

In programma anche una sessione di collegamento streaming con le piazze italiane coinvolte nelle celebrazioni della Giornata Mondiale.