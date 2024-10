Riceviamo e pubblichiamo – “In questo governo c’ è una tendenza a vendere polizze, prima il Ministro Musumeci sulle abitazioni, ora il Ministro Valditara tenta con le polizze sanitarie. Forse sarebbe utile pagare meglio gli insegnanti italiani che sono tra i meno pagati in Europa. Se si vuole affrontare il tema del welfare aziendale va fatto in maniera seria e non estemporanea”. Lo scrive su X il responsabile Welfare della Segreteria nazionale di Azione, Alessio D’Amato.