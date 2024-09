Cda Rai, Pluralismo e Liberta’: “Congratulazioni a Federica Frangi, una vita al fianco della categoria e dei colleghi piu’ fragili”

Congratulazioni e buon lavoro all’amica e storica esponente di Pluralismo e Libertà Federica Frangi per l’elezione a componente del Consiglio di amministrazione della Rai. Una nomina meritata per una collega che si è sempre prodigata per la categoria, con un’attenzione particolare ai precari e ai free lance. Un approccio che siamo certi conserverà anche nello svolgimento di questo nuovo incarico”. Così in una nota gli esponenti della componente sindacale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana e Fnsi, sull’elezione da parte di Camera e Senato dei quattro nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Rai.

“Più volte eletta nelle nostre liste, Frangi”, proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà, “si è sempre distinta per competenza e determinazione, doti assai preziose in una fase come quella che sta attraversando l’azienda radiotelevisiva pubblica, e ha dimostrato la sua competenza in diversi momenti delicati nel mondo dell’informazione e della comunicazione, come dimostra la sua esperienza da consigliere nazionale della Federazione nazionale della stampa italiana e di Presidente dell’Associazione Stampa Romana. La sua presenza nel CDA della Rai sarà importante non solo per la categoria giornalistica, ma per tutti i dipendenti e collaboratori della Rai”.

Pluralismo e Libertà, infine augura buon lavoro anche non agli altri eletti “Alessandro Di Majo, Antonio Marano e Roberto Natale, certi che sapranno raccogliere le istanze di tutti nel lavoro impegnativo che li attende”.