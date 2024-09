Roberto Minnucci e Roberto Mariani tra sport e sostenibilità l’innovativa moto d’acqua elettrica e il mondo del Freestyle

Roberto Minnucci, esordiente atleta di moto d’acqua Freestyle, ha recentemente conquistato il terzo posto nella quinta e ultima tappa del Campionato Italiano 2024. Non è solo un appassionato di questo sport, ma un pioniere che ha trasformato la sua passione in una missione. Il suo amore per la motonautica si è intrecciato con una consapevolezza profonda: la necessità di tutelare l’ambiente.

Cresciuto ad Anguillara Sabazia, a stretto contatto con le acque protette del Lago di Bracciano, dove è vietato l’utilizzo di motori a combustione, Roberto ha visto in questa restrizione un’opportunità unica: realizzare una moto d’acqua elettrica che unisse elevate prestazioni e rispetto per l’ambiente.

Dopo anni di studio e sperimentazione, è riuscito a concretizzare questa visione grazie alla collaborazione con Roberto Mariani, una vera leggenda del mondo della motonautica Freestyle. Mariani, attualmente campione mondiale in carica, vanta un palmarès straordinario: 17 titoli italiani, 9 titoli europei e ben 10 primi posti nel ranking mondiale. La sua Jet Revolution, fondata nel 2006, ha accumulato una quantità impressionante di successi: 3 titoli mondiali, più di 40 titoli italiani e 12 titoli europei, con il 2011 come anno di massimo trionfo, quando la squadra fu incoronata come la squadra più vincente al mondo, conquistando 2 titoli mondiali, 1 europeo e 6 italiani. La collaborazione tra i due ha portato alla nascita di Electric Revolution, un progetto ambizioso che mira a ridefinire il futuro della motonautica. Grazie al supporto di Energica ed Eni Plenitude, i due atleti hanno sviluppato un prototipo di moto d’acqua elettrica all’avanguardia, capace di competere con i modelli tradizionali a combustione, ma senza produrre emissioni e con prestazioni superiori in termini di coppia e accelerazione.



Lago di Bracciano, con le sue acque tranquille e protette, è diventato il luogo ideale per testare questo innovativo mezzo. Qui, i due atleti si allenano spingendo il prototipo ai massimi livelli, analizzando ogni dettaglio per perfezionarlo. L’innovazione tecnologica non è solo una sfida sportiva: il loro obiettivo è dimostrare come sia possibile navigare senza lasciare traccia, diventando un esempio di sostenibilità per le generazioni future. Recentemente, il prototipo è stato impiegato a Polignano a Mare durante un evento l’evento RedBull cliff diving per il recupero dei tuffatori, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata anche per scopi di sicurezza e soccorso, sempre nel rispetto dell’ambiente.

Tra i prossimi obiettivi della star-up c’è l’organizzazione di un evento sul Lago di Bracciano, dove il pubblico potrà assistere in prima persona alla potenza e alla silenziosa eleganza della moto d’acqua elettrica. Le spettacolari acrobazie del Freestyle renderanno l’evento un’esperienza unica in cui tecnologia e natura si incontrano senza compromessi.

Il loro percorso è fatto di sogni, determinazione e coraggio. Hanno scelto di non arrendersi di fronte alle difficoltà tecniche o ai limiti imposti dalle normative, cercando invece soluzioni che possano cambiare il modo in cui viviamo l’acqua e lo sport. L’impegno della loro start-up riguarda la volontà di lasciare un’impronta più grande: creare un mondo dove la passione per lo sport non sia in conflitto con il rispetto per l’ambiente.

Roberto Minnucci è la prova concreta che è possibile coniugare la passione per i motori con l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. La loro Electric Revolution è la dimostrazione che il futuro della motonautica può essere sostenibile, silenzioso e in perfetta armonia con la natura. Grazie al loro impegno i due atleti stanno contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nella storia di questo sport, dimostrando che la vera rivoluzione nasce dalla capacità di immaginare un futuro migliore per tutti.

Paola Forte

Redattrice L’Agone