Un sentiero trasformato in aula di geografia e in laboratorio di scienze, in palestra di educazione fisica e in piazzale di educazione civica, in circolo di letteratura e in sportello di psicologia, forse anche in confessionale e in spogliatoio e in palcoscenico, soprattutto in museo di storia naturale. Quella del nostro territorio.

“Le voci del vulcano”, un piccolo festival sulle tracce del Cammino dei Vulcani. Dei 110 km in sei tappe da Oriolo Romano a Cerveteri, stavolta “le voci” hanno scelto il tratto fra Anguillara Sabazia e il Lago di Martignano. Gli studenti e le insegnanti, quelli del liceo Vian di Bracciano; gli scienziati, dal naturalista Umberto Pessolano al botanico Stefano Valente e all’ecologo Gianluca Forti; le danzatrici, da Irene Maria Giorgi ad Aurora Pica e a Cinzia Sità; anche una illustratrice, Maria Giulia Colace, e una fotografa, Simona Filippini; e il collettivo giovani del Teatro Verde di Roma. Insieme. Per esplorare, raccontare, osservare, imparare. Una scuola sul campo, fra i campi, in diversi campi. Non solo per guardare, ma anche per vedere. Non solo per ascoltare, ma anche sentire. Insomma, per abitare e vivere.

Di Simona Filippini il reportage; degli studenti le domande e le risposte; di Fernanda Pessolano e dell’associazione Ti con Zero il progetto e la sua realizzazione; di tutti il contributo; e a tutti, anche al Lagone, il giusto ringraziamento.

Il progetto “Le voci del vulcano” è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2024 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con LEA e SIAE

E con il patrocinio del Parco regionale naturale di Veio e del Parco regionale naturale Bracciano-Martignano, e in collaborazione con l’Università Agraria di Cesano, la Pro Loco Massa cesana e Casale di Martignano.

Le voci del vulcano – Arti performative, natura e itineranza

Dal 13 al 22 settembre 2024

Roma – Bosco del Rigo, Lago di Martignano