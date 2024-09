“Anche le statue parlano….”, appuntamento a Roma

Arriva a Roma, nel Parco Archeologico dell’Appi Antica, il progetto “Anche le statue parlano….”, che nasce dall’idea che i Musei non vadano solo visti, ma anche ascoltati. Appuntamento sabato 28 e domenica 29 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Gli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione e il cantautore Edoardo De Angelis porteranno il pubblico alla scoperta delle affascinanti storie conservate nell’Antiquarium di Lucrezia Romana (Via Lucrezia Romana 62 – Roma), nel Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Il progetto nasce con l’intento di collegare passato e presente, archeologia e storia contemporanea. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo, di tipo espressivo e artistico, una proposta innovativa di valorizzazione culturale accessibile a tutti, ideata per far conoscere e apprezzare le storie e le leggende relative alle opere conservate presso le realtà museali coinvolte nell’iniziativa.

Grazie alle suggestioni della musica e dei testi scritti per l’occasione, gli artisti creeranno un dialogo tra i dati scientifici e le memorie dei personaggi storici e mitologici riportando in vita storie di divinità e di semidèi, miti e leggende, uomini comuni vissuti circa 2000 anni fa. Un viaggio nell’Antichità, ma anche un filo diretto con la Storia dei nostri giorni e un appello alla necessità di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale.

Sabato 28 settembre sono previsti tre turni di visita: alle ore 15.00 (1° gruppo), 16.30 (2° gruppo) e 20.30 (3° gruppo). Domenica 29 settembre sono previsti tre turni di visita: ore 10.30 (1° gruppo), ore 12.00 (2° gruppo) e ore 15.30 (3° gruppo). I posti per le visite guidate teatralizzate sono già esauriti. Rimane aperta una “lista d’attesa” in caso di eventuali disdette. Per la partecipazione all’evento è necessaria la prenotazione al seguente link: bit.ly/parcoappia

È necessario inoltre acquistare il biglietto del Parco Archeologico dell’Appia Antica al seguente link: https://portale.museiitaliani.it/b2c/buyTicketless/a62f7628-2b88-42c7-bb22-3c6925e3eab3 Il progetto “Anche le statue parlano” è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed è organizzato dall’A.C. CulturArti in partenariato con il Parco Archeologico dell’Appia Antica.