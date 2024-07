Presentato il Mascagni festival 2024

E’ stata presentata quest’oggi al Teatro Goldoni alla città ed alla stampa la quinta edizione del Mascagni festival, che si terrà a Livorno dal 2 agosto al 29 settembre prossimi.

Ancora una volta la nostra città diventerà un palcoscenico a cielo aperto per una rassegna dedicata alle opere e alla vita del compositore livornese, con il rinnovato patrocinio del Comitato Promotore Maestro Pietro Mascagni. L’inaugurazione è prevista per il 2 agosto, giorno in cui ricorre l’anniversario della sua scomparsa con uno spettacolo in prima assolta che sarà parte integrante della manifestazione “Effetto Venezia”.

Tra gli ospiti attesi per questa edizione, Stefania Sandrelli, Alessio Boni, Noemi e la Banda dell’Esercito Militare Italiano. La chiusura con due grandi opere: Cavalleria rusticana di Mascagni e Gianni Schicchi di Puccini.

All’iniziativa hanno partecipato Luca Salvetti Sindaco Comune di Livorno – Simone Lenzi Assessore alla Cultura Comune di Livorno – Mario Menicagli Direttore Fondazione Goldoni – Marco Voleri Direttore artistico Mascagni Festival – Luciano Barsotti Presidente Fondazione Livorno; ha moderato l’incontro la giornalista Patrizia Barsotti.