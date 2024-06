Oktagon, Palazzo: “Pronti a tifare Mattia Faraoni sul ring, poi insieme a lui via alla campagna contro il bullismo nelle scuole del Lazio”

Grazie al protocollo di intesa siglato con lo CSEN torna infatti al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, dopo ben 26 anni, lo spettacolare appuntamento dedicato agli sport da contatto che promette di regalare grande emozione con il campione romano Mattia Faraoni, molti atleti italiani e con il coinvolgimento di ben tre continenti.

Ed è proprio Mattia Faraoni il protagonista dello spot, lanciato su tutti i canali della Regione Lazio, che invita i suoi numerosi fan ad affollare il Pala Tiziano sabato 29 giugno per sostenere la sua impresa sul ring. “Ringrazio la Regione Lazio per aver creduto nel progetto – dice Faraoni mentre è in palestra per l’allenamento – riportare l’Oktagon a Roma non era semplice”.

Il progetto a cui si riferisce il fighter include, oltre alla competizione internazionale in programma a Roma, una serie di iniziative contro il bullismo rivolte alle scuole di tutta la Regione.

“Da settembre partirà una campagna in tutto il Lazio – spiega l’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo – per contrastare il fenomeno della violenza e del bullismo. Sono felice di aver trovato in Mattia Faraoni, campione sul ring e fuori, molto amato e seguito dai ragazzi, una grande disponibilità a sposare subito il progetto. Mattia, come è noto, è da tempo impegnato su questo fronte e ci aiuterà a spiegare agli studenti la differenza tra un sano sport da combattimento, basato su regole che insegnano a gestire la forza e a rispettare l’avversario, e la violenza cieca e insensata contro un coetaneo. Grazie al suo prezioso aiuto lavoreremo con gli istituti scolastici di tutto il Lazio per la promozione dei valori dello sport”.