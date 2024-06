Arte d’aMare per immortalare l’estate a Ladispoli con dipinti, sculture e poesie

Riceviamo e pubblichiamo – A Ladispoli, dal 1° luglio al 31 agosto, l’Arte navigherà anche on line con la nuova iniziativa colorata, aperta a grandi e piccini, dedicata ai quadri e ai versi poetici. Due mesi all’insegna di tematiche fresche che ci accompagneranno in rete nel colorato mondo dell’arte 2.0. L’iniziativa gratuita, denominata “Arte d’aMare 2024”, lanciata dall’amministrazione comunale, ideata e curata dalla delegata all’arte Felicia Caggianelli, è rivolta a tutti gli amanti e i simpatizzanti delle svariate tecniche artistiche e a tutti coloro che vorranno regalarci tanti granelli di sana emozione creando una piccola poesia a tema estivo, magari tra un bagno e l’altro o riposandosi sotto un colorato ombrellone, godendo della meravigliosa brezza marina estiva.

“Per partecipare – spiega la delegata all’arte Felicia Caggianelli – sarà sufficiente scattare una foto della vostra opera sia essa un dipinto, un acquerello, una scultura o una poesia e inviarla alla mail licia.caggianelli@libero.it. Provvederemo alla pubblicazione sui social affinchè tutti possano ammirarle. Invitiamo grandi e piccini a tuffarsi nel colorato mare dell’arte, aspettiamo le vostre numerose opere. A settembre consegneremo un riconoscimento a tutti i partecipanti nel corso di un evento ufficiale con tanto di mostra”.

I temi da trasformare in opere artistiche saranno dal 1 al 10 luglio “La grande onda”, dall’11 al 20 luglio “Un mare di colori”, dal 21 al 31 luglio “Scorci di spiaggia”, dall’1 al 10 agosto “Tramonti a Ladispoli e dintorni”, dall’11 al 20 agosto “Vacanze in un click”, dal 21 al 31 agosto “Versi d’amare in riva al mare”.