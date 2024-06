Nuovi Giochi della Gioventù, gli alunni di due scuole primarie del Municipio II tra i protagonisti dell’iniziativa a Villa Borghese

Grande successo per “Aspettando i Giochi della Gioventù”, l’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, del CONI Lazio e di Sport e Salute.

Tra i 1330 studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie provenienti da tutte le province del Lazio, che lunedì 3 giugno nell’ovale verde di piazza di Siena a Villa Borghese sono stati protagonisti di una lunga mattinata di sport, vi erano anche quelli dell’I.C. “Montessori-Pini” e dell’I.C. “Regina Elena”, accompagnati dai loro docenti e dal Fiduciario CONI del Municipio Roma II, Lorenzo D’Ilario.

Guidati dai tutor sportivi dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, le alunne e gli alunni presenti si sono alternati in un percorso ludico-motorio costituito da cinque giochi sportivi: maratonda, corsa e lancio, gioco tris, corsa e salto, uomo canestro.

“Sentire le risate e il tifo dei 1300 bambini e bambine presenti oggi a Piazza di Siena a Roma è stata un’emozione e la conferma che ripristinare i Giochi fosse necessario – ha commentato il Ministro Abodi – In contemporanea in moltissime regioni abbiamo assistito a un allenamento ai Giochi della Gioventù che verranno ripristinati appena il disegno di legge diventerà legge”. “Vogliamo migliorare la presenza dello sport a scuola – ha continuato il Ministro – perché è un indicatore di benessere e il sorriso di queste bambine e questi bambini dimostrano quanta responsabilità ci dobbiamo assumere e quanto loro, comunque, si aspettino da noi. I Nuovi Giochi della Gioventù saranno inclusivi, multidisciplinari e accompagnati da tematiche come l’ambiente, la salute e l’alimentazione. Vogliamo che sia un percorso sportivo ma anche di alfabetizzazione civica”.

Oltre al Ministro Abodi, alla manifestazione erano presenti anche il Presidente della VII Commissione della Camera, Federico Mollicone, il capo della segreteria tecnica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Mauro Antonelli, il Presidente della Commissione Sport della Regione Lazio, Mario Luciano Crea, il Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola, il Presidente del CIP Lazio, Marco Iannuzzi, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Anna Paola Sabatini, il Coordinatore Regionale del Servizio di Educazione Motoria Fisica e Sportiva dell’USR Lazio, Antonino Mancuso, e il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.