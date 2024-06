Prime proiezioni a Civitavecchia, dove si è votato anche per la nomina del nuovo sindaco; Fratelli d’Italia (e il candidato sindaco Massimiliano Grasso) dopo lo spoglio di una sola sezione risulta essere in vantaggio, con il 47,06 per cento dei voti, alle spalle c’è il Partito democratico e Alleanza verdi sinistra, più una lista civica, che al momento ha il 17,65 per cento dei consensi.