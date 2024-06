Tortoreto cup, l’asd Anguillara si qualifica al secondo e terzo posto

Giovedi 30 maggio la squadra femminile under 10 di Anguillara Sabazia è partita per partecipare alla Tortoreto cup che si è tenuta durante il week end del 31 e 1 maggio a Tortoreto in Abruzzo. Le ragazze sono state decise e compatte nell’affrontare delle avversarie che in un paio di occasioni sono state anche più grandi di loro e gli allenamenti e la dedizione le hanno premiate con diverse gratificazioni in campo. Arrivate in hotel le ragazze si sono divertite con giochi di paura e le classiche cuscinate alle quali ognuno di noi credo, abbia giocato in occasione di qualche trasferta sportiva o gita scolastica e si sono così garantite molta unione e divertimento in questa avventura .Le partite sono cominciate il venerdi in mattinata col calcio a 5 contro il c.c Roma guadagnando un quattro a due e poi contro il Tortoreto con un sei a due per l’Anguillara. Anche nel calcio a sette le giocatrici si rivelano molto efficaci contro la svs Roma con la quale la partita terminerà con una vittoria due a uno, ma sarà il Fiumicino a dargli del filo da torcere specialmente in finale che terminerà con la loro sconfitta.

Le ragazze durante il torneo che le ha viste qualificarsi al terzo posto per il calcio a cinque ed al secondo posto per il calcio a sette, non si sono mai perse d’animo guadagnando cosi ottimi risultati; come ci racconta infatti il loro mister Riccardo de felice l’asd calcio femminile under 10 si è formata da molto poco tempo , da circa otto mesi soltanto infatti le ragazze sono al completo e giocano tutte assieme. Lo scopo del mister De Felice assieme all’aiuto del mister Danilo era quello di trasmettere alle ragazze spirito di squadra dimostrato proprio in questa competizione che si è rivelata una performance molto importante nel loro percorso umano e sportivo. C’è è il desiderio di ampliare gli orizzonti e guidare più ragazze alla scoperta di questo sport che sta regalando molte soddisfazioni ripagandosi degli sforzi e degli allenamenti fatti nel tempo, per diventare sempre più unite e forti all’insegna della sportività.

Ilaria Morodei

Redattrice L’agone