Municipio XV, Torquati: “Preoccupazione per i topi della Malvano, intervento ieri mattina e prosegue monitoraggio”

A seguito di alcune segnalazioni pervenute nella mattinata di ieri per la preoccupazione della presenza di topi all’interno della scuola Malvano al Farnesina, comunico che alle dodici di ieri c’è stato l’intervento della ditta incaricata per i servizi di derattizzazione. Sono stati effettuati interventi nell’area esterna mentre all’interno dell’Istituto si provvederà ad un ulteriore monitoraggio e, qualora fosse necessario, alla disposizione di ulteriori trappole, come previsto dal disciplinare, non raggiungibili da nessuno.

Dopo gli interventi di oggi, nella giornata di domani la ditta eseguirà un ulteriore sopralluogo e altre disinfezioni dell’intera struttura.

Per non lasciare nulla al caso, nei prossimi giorni convocheremo una riunione con Città Metropolitana, Ufficio Tecnico, Liceo e Primaria Infanzia, per la pulizia degli spazi condivisi della scuola. Il timore della presenza di topi all’interno delle scuole genera sempre tanta preoccupazione da parte delle famiglie ma vorrei rassicurare che le attività di prevenzione e controllo vengono effettuate periodicamente in ogni struttura scolastica con un calendario stabilito come ordinaria amministrazione.

Grazie all’Assessora alla Scuola, Tatiana Marchisio, che con il sopralluogo di questa mattina sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati