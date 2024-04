Bracciano e le consulte cittadine

Dopo l’entusiasmo e la partecipazione al lancio dello strumento delle consulte cittadine si è registrato un crescente interesse per questi strumenti preziosi che l’amministrazione ha voluto mettere in campo per disintermediare il più possibile il rapporto coi cittadini e rimetterli al centro dell’azione amministrativa.

Dopo le assemblee delle consulte del 2 e del 4 Aprile, che si sono rivelate un successo, continuano dunque gli incontri sulle altre aree tematiche.

Martedì 9 Aprile alle ore 21:00 in aula Consiliare si terrà l’ assemblea generale della consulta “pianificazione e tutela del territorio”. Inutile sottolineare come l’opinione di tutti è importante per immaginare il territorio che verrà e il volto futuro della città. A seguire, Giovedì 11 Aprile alle ore 21:00, sempre in aula Consiliare, si svolgerà l’assemblea della consulta “Giovani”. L’apporto dei più giovani è fondamentale per creare una Bracciano a misura delle nuove generazioni, che sappia valorizzarle, che non lasci indietro nessuno e che parli il linguaggio del futuro. Invitiamo quindi cittadini interessati a partecipare e contribuire con idee e propensione al dialogo.