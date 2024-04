Lazio, Consiglio Regionale approva legge sui caregiver

Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la legge sul caregiver familiare, stanziando ben 15 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Tale figura entra a pieno titolo nel sistema integrato di assistenza alla persona disabile o non autosufficiente, con particolare attenzione a giovani e asimmetrie di genere.

Soddisfatto l’assessore all’Inclusione sociale e alle Politiche della persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli che ha dichiarato: «Una risposta importante e necessaria, che permette di sostenere e valorizzare il ruolo fondamentale svolto dai caregiver familiari operanti nella nostra regione. Un grande passo in avanti sulla civiltà e l’etica sociale».