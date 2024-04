Torquati nominato presidente della Comunità del Parco di Veio

Il presidente del XV municipio succede a Nicolini, sindaco di Sacrofano

Tutti i componenti della Comunità del Parco di Veio, organo propositivo e consultivo dell’ente regionale, hanno eletto all’unanimità come nuovo presidente, Daniele Torquati, minisindaco del Municipio XV, e il sindaco di Morlupo, Ettore Iacomussi, come vice presidente.

«Questa nomina – dichiara Torquati che succede a Nicolini, sindaco di Sacrofano – è una responsabilità che accolgo con grande onore e con altrettanto senso del dovere. Oltre a perseguire l’obiettivo principale della Comunità del parco rivolto alla tutela e alla valorizzazione di questo grande patrimonio naturalistico e culturale, sarà importante concentrarsi su due grandi sfide del prossimo futuro: l’approvazione del piano di assetto e l’organizzazione del Giubileo. Due grandi appuntamenti che non possono e non devono riguardare solo la città di Roma. Sarà quindi fondamentale il contributo dei sindaci della comunità e l’unione di intenti tra loro affinché sia possibile un grande sviluppo di questo comprensorio, nell’interesse collettivo di far crescere e affermare sempre di più la Comunità del Parco, Roma Nord e i singoli Comuni».

Rispetto a questo passaggio importante dell’ente, avvenuto nella sede del Parco di Sacrofano, Giorgio Polesi, nominato lo scorso settembre 2023 commissario straordinario, ha così dichiarato a L’agone: «È con vero piacere che accogliamo la nomina di Torquati a presidente della comunità. La sua esperienza e comprovata professionalità non possono che giovare agli interessi dell’ente e del territorio. In cantiere ci sono numerosi progetti per lo sviluppo e iniziative importanti che, nei prossimi anni, daranno lustro all’ente».

Nel Parco sono presenti nove comuni: Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano e il Municipio Roma XV. La percezione dell’Ente, che gestisce quasi quindicimila ettari, è cambiata molto in questi anni, passando dall’essere un ulteriore elemento burocratico per pratiche edilizie o per la gestione del verde privato a un’area tutta da scoprire. Ai punti di interesse naturalistici si aggiungono delle unicità storiche e culturali come l’antica città di Veio in prossimità del borgo di Isola Farnese, il Santuario della Madonna del Sorbo che spicca tra le incantevoli valli tra Formello e Campagnano, il complesso di Malborghetto, un monumento suggestivo dalla storia secolare sulla via Flaminia, oppure la prestigiosa Villa di Livia, la residenza dell’Imperatrice Livia, moglie di Augusto, a Prima Porta.

Fabio Rollo