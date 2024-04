“Salviamo le api e la biodiversità”, il 7 un convegno dei Lions

Il Lions Club di Bracciano, Anguillara Sabazia, Monti Sabatini – nell’ambito del tema di studio nazionale Lyons per l’anno 2023-2024 – organizza il Convegno dal titolo “Salviamo le api e la biodiversità”. L’intento è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questi insetti impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Per questi insetti laboriosi, che gli antichi Egizi consideravano autentiche divinità, le Nazioni Unite, nel 2017, scelsero la data del 20 maggio, per istituire la “Giornata mondiale delle api”. Scriveva Anton Janša, allevatore, apicoltore e pittore sloveno, vissuto nel 1700: «Le api sono un tipo di mosche, create da Dio perché con la loro diligenza e il loro instancabile lavoro provvedano alle esigenze dell’uomo di prodotti insostituibili come il miele e la cera».