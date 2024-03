Inflazione, Istat, marzo +1,3%

Secondo i dati provvisori di marzo resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è salita all’1,3%.

“Una pessima notizia! Stangata di Pasqua! Come sempre in occasione delle festività c’è chi specula allegramente sulle vacanze della gente. I prezzi del Trasporto aereo passeggeri salgono in un solo mese del 17,6% ed in particolare i voli internazionali decollano del 20%, collocandosi al 1° posto dei rincari mensili, seguiti al secondo posto dai voli nazionali con +8%. I pacchetti vacanza internazionali aumentano sempre su febbraio del 3,6%, alberghi e motel e pensioni dell’1,7%. Anche i dati tendenziali fanno rabbrividire: i voli nazionali segnano un +19,2% sullo scorso anno (al 2° posto della top ten mensile dopo l’olio di oliva con +45,9%), i pacchetti vacanza nazionali costano l’8,2% in più, il Trasporto passeggeri su rotaia l’8%, i voli internazionali il 7,3%, alberghi e motel il 6,7%. Insomma, peggio di così non si può!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, l’inflazione a +1,3% significa, nonostante il risparmio sulla voce Abitazione ed elettricità pari a 318 euro, un aumento del costo della vita pari a 309 euro su base annua, dei quali ben 257 euro servono solo per far fronte ai rincari del 3,2% di cibo e bevande. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 259 euro, di cui 233 euro in più sono necessari per mangiare e bere. Per una famiglia media sono 185 euro per prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con 339 euro, +305 soltanto per nutrirsi e dissetarsi” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di marzo Prodotti alimentari e bevande analcoliche 185 233 257 305 3,2 Bevande alcoliche e tabacchi 9 12 12 13 1,8 Abbigliamento e calzature 22 31 37 42 1,8 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -286 -311 -318 -357 -6,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 21 26 26 33 1,6 Servizi sanitari e spese per la salute 22 26 24 24 1,6 Trasporti 77 105 125 128 2,4 Comunicazioni -48 -63 -67 -70 -5,5 Ricreazione, spettacoli e cultura 7 9 10 12 0,6 Istruzione 3 7 9 12 1,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 64 88 98 104 4 Altri beni e servizi 72 96 95 94 3,2 TOTALE RINCARO ANNUO 147 259 309 339 1,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati