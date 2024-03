Bracciano, 29 c’è la 47.ma edizione de “La Passione di Cristo”

Di anno in anno il Rione Monti di Bracciano con l’allestimento e la realizzazione della drammatizzazione de “La Passione di Cristo” è riuscito a creare uno spettacolo di forte richiamo, che rappresenta per i cittadini di Bracciano, ma, anche per molti visitatori, l’appuntamento imperdibile del Venerdì Santo. Oltre 200 persone, tra tecnici, maestranze, figuranti e attori lavorano alla realizzazione di un evento che sa coniugare religione, storia, tradizione e cultura popolare. La manifestazione si articola in tre momenti fondamentali. Lo spettacolo teatrale sugli ultimi momenti della vita di Gesù, che ormai da diverse edizioni a partire dalle ore 21:00 ha luogo all’interno del cortile della Caserma Cosenz, con accesso lungo via Principe di Napoli; da qui poi intorno alle 22.00 si snoderà poi il corteo della via Crucis, che vedrà sfilare il popolo, i sacerdoti del sinedrio, i soldati romani, centurioni e legionari, a cavallo e a piedi, e, lui, Gesù carico della croce sulle spalle, con lui i ladroni, Maria e le pie donne; tutti insieme percorreranno lentamente via Principe di Napoli e poi via Umberto I, fino alla piazza del Castello. Intorno al corteo due ali di folla di persone rapite dalla rievocazione della salita al Calvario di Gesù che il gruppo del Rione Monti riesce a rendere attraverso il sapiente lavoro sinergico dei costumisti, dei truccatori, scenografi e di chi si presta ad interpretare i personaggi della Storia di tutte le storie. E’ poi proprio lungo le mura perimetrali del Castello Odescalchi che arriva l’ultimo momento de La Passione, quello più attesto, e quello che fa stare tutti a naso all’insù; la Crocifissione di Gesù tra i due ladroni, attorniati da uno schieramento di soldati romani, è un attimo sottolineato da luci, musiche ed effetti scenografici che emozionano da 47 anni. In concomitanza dell’evento, Venerdì 29 marzo, scatteranno molte modifiche alla viabilità nelle vie del centro di Bracciano. Inoltre per garantire che la manifestazione si svolga al meglio, come sempre sarà messo in campo un imponente servizio di sicurezza, che vede il lavoro congiunto di Polizia Locale di Bracciano, Protezione Civile di Bracciano e dei volontari dei paesi limitrofi, volontari della Polizia di Stato e Volontari dell’Associazione Carabinieri.

Cinzia Orlandi

L’agone