Corrado Melone, inizio dei seminari su bullismo e cyberbullismo

La “Corrado Melone” incontra il dott. Gianluca Di Pietrantonio sul tema “bullismo e cyber bullismo”. Nell’ambito delle attività didattiche messe in atto dall’istituto e previste nel P.T.O.F., gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado incontreranno Gianluca Di Pietrantonio, psicologo e criminologo forense, dal 25 marzo al 5 aprile.

Gli incontri di prevenzione e di legalità, organizzati in collaborazione con l’associazione no profit “L’agone nuovo”, rientrano a pieno titolo nell’insegnamento trasversale di educazione civica.

Si terranno secondo il seguente calendario:

Lunedì 25 marzo 2024: – I turno: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Sala Teatro “Massimo Jaboni” – classi 3A-3B-3C-3D secondaria;- II turno: dalle ore 12.00 alle ore 14.00 – Sala Teatro “Massimo Jaboni” – classi 3E-3F-3G-3H secondaria;

Mercoledì 03 aprile 2024:- I turno: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Sala Teatro “Massimo Jaboni” – classi 1A-1B-1C-1D secondaria;- II turno: dalle ore 12.00 alle ore 14.00 – Sala Teatro “Massimo Jaboni” – classi 1E-1F-1G-1H-1I secondaria;

Venerdì 05 aprile 2024:- I turno: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Sala Teatro “Massimo Jaboni” – classi 2A-2B-2C-2D secondaria;- II turno: dalle ore 12.00 alle ore 14.00 – Sala Teatro “Massimo Jaboni” – classi 2E-2F-2H secondaria.

L’ intervento è studiato e articolato per analizzare in maniera didattico/interattiva il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, prendendo in esame tutti quegli atteggiamenti che spaziano dalla sopraffazione e prepotenze verbali fino alla violenza agita che se commessi con l’uso degli strumenti informatici, possono assumere connotati di considerevoli rilevanza penale ed emotiva.

Si ringrazia la scuola, la Prof.ssa Stefania Pascucci, il Dirigente Riccardo Agresti e gli insegnanti.