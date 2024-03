Carraroli e Di Biagio vincono la Straccapaesi

Gabriele Carraroli e Daniela Di Biagio hanno vinto la quinta edizione della Straccapaesi, gara di 11 chilometri e 600 metri che si svolge attraversando i comuni di Canepina, Vallerano e Vignanello. Presenti i sindaci di Canepina Aldo Moneta e Vallerano, Adelio Gregori, e con loro il vice sindaco di Vignanello Sabrina Sciarrini, la gara ha visto una partecipazione record di podisti, in 270 si sono presentati al via, per tacere della camminata non competitiva di nove chilometri, partecipata da oltre cinquanta “amatoriali”.

Organizzata dall’Asad Vallerano Corre, che prepara l’evento con la “Passeggiando nel verde” di Vignanello, la manifestazione si è conclusa con un pranzo in cantina, dove non sono mancati allegria, risate e sfottò.

Per la cronaca Gabriele Carraroli, che ha vinto fermando il cronometro a 40’31”, ha preceduto sul traguardo Filippo Di Liberto (46’56) e Marco Giannini (41,18); Daniela Di Biagio ha corso la distanza in 54’39, precedendo Roberta Procacci (54’55”) e Ginevra Galeotti (55’00”). Sul palco dei premiati anche la squadra con più atleti al via, l’Atletica Montefiascone, che ha posizionato ai nastri di partenza 24 atleti.

“Sono più che soddisfatto – ha raccontato a fine gara Massimo Ercoli, ideatore dell’evento – e a questo punto, se saremo bravi, per la prossima edizione, la sesta, dovremo prevedere quattrocento atleti al via”.