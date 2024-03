Un uomo ha ucciso con una coltellata all’addome la moglie, Li Xuemei, durante una lite in casa a Roma. La vittima, 37 anni, è stata trovata senza vita nell’appartamento, dove c’era anche la figlia di 5 anni, che stava dormendo. L’uomo, che si era allontanato dall’abitazione, è stato trovato e arrestato poco dopo dalla polizia in via dei Consoli.