Lo sciopero del Paciolo

Oggi, fuori dall’Istituto «Paciolo» di Bracciano più di trecento studenti hanno

scelto di partecipare allo sciopero studentesco indetto dalla Rete degli Studenti

Medi di Bracciano.

Moltissimi i problemi che sono stati sollevati dalla comunità studentesca del

Paciolo: in primis il mancato dialogo tra i rappresentanti degli studenti e la

dirigenza, che continua ad ignorare le necessità delle studentesse e degli

studenti; si continua con il discorso della sicurezza, con finestre pericolanti e

infiltrazioni in tutte le sedi dell’istituto.

Sembra ridicola – a dire degli studenti – la giustificazione che viene data dopo il

diniego del progetto della cogestione.

«Ci viene detto che date le circostanze non è sicuro organizzare la cogestione»

dicono gli studenti del Paciolo «quando tutti i giorni ci sono finestre rotte che ci

cascano addosso, in aule pericolanti».

Proprio alle grida del dialogo e del confronto con la scuola, che la Preside ha

scelto di scendere davanti ai manifestanti, tornando poi dentro per confrontarsi

con i rappresentanti d’istituto.

Le studentesse e gli studenti, però, sembrano non volersi accontentare di piccole

elargizioni: vogliono costruire una scuola nuova, vogliono che vengano ascolati.

Rete degli Studenti Medi di Bracciano