Stati generali della comunicazione pubblica digitale, il 14 marzo l’evento a Campobasso

Nuova formula per i due appuntamenti storici di PA Social, uniti in un unico format per l’edizione 2024. Il tema è l’intelligenza artificiale per la comunicazione e il servizio pubblico

È partito anche quest’anno il conto alla rovescia per il PA Social Day che per l’edizione 2024 si unisce agli Stati generali della nuova comunicazione pubblica in un unico format: PA Social Day – Stati Generali della comunicazione pubblica digitale. Una formula inedita che avrà come location centrale la città di Campobasso, con l’Università degli Studi del Molise, tra i partner dell’iniziativa. Al centro della giornata-evento l’intelligenza artificiale come spiega bene il titolo scelto, “IA per la comunicazione pubblica: opportunità, professionalità, strategie, etica”, con il consueto approfondimento sulle buone pratiche provenienti da tutta Italia nell’ambito della nuova comunicazione via social network, chat, intelligenza artificiale, metaverso. Dopo Roma (2015), Firenze (2016), Ancona (2017), Venezia (2018), Torino (2019), Perugia (2020), Catania (2021), Bergamo (2022) e Gaeta (2023) per gli Stati generali è la volta quindi della città di Campobasso come studio centrale da cui partirà la diretta che vedrà coinvolte in contemporanea le città di Aosta, Arezzo, Bari, Belluno, Bergamo, Bientina, Bologna, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Chieri, Chieti, Cosenza, Cuneo, Desio, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Pisa, Roma, Siena, Taranto, Terni, Torino, Trieste, Urbino. Tutte le informazioni sono in continuo aggiornamento sul sito www.pasocial.info e sui canali social e chat di PA Social che trasmetteranno in diretta l’evento.

Sarà possibile seguire i lavori in diretta su Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch di PA Social