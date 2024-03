Rc auto, la classifica dei rincari, Alessandria, Lecco, Vercelli e Biella al 1° posto

Secondo l’Ivass, nel mese di gennaio 2024, il prezzo medio dell’r.c. auto è pari a 389,10 euro, in aumento in termini nominali del +7,5% su base annua.

“Non si arresta la corsa dei prezzi dell’rc auto. Pur rallentando rispetto al balzo del 7,9% di dicembre, si tratta di un rincaro lunare, ingiustificato e vergognoso che mira solo a rimpinguare i profitti, salvaguardandoli dall’inflazione e facendo cassa sugli automobilisti. Per trovare un prezzo medio più alto si deve tornare al gennaio 2020 quando era pari a 395,60” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In alcune città, poi, il rialzo è addirittura stratosferico e ci domandiamo da cosa dipenda. Non vorremmo che in quelle città vi fossero restrizioni della concorrenza o peggio ancora accordi collusi. Per questo chiediamo all’Antitrust di accertare i motivi di questi incrementi anomali” conclude Dona.

In testa alle città con maggiore incremento, con un salto del 10%, si collocano Alessandria, Lecco, Vercelli e Biella, tutte con una variazione del 10% rispetto al prezzo medio del gennaio 2023. Medaglia d’argento per Milano con +9,9%, mentre in terza posizione Roma, Barletta, Belluno e Novara con +9,8%.

Il premio più elevato, invece, a Napoli con 560,18 euro, seguita da Prato (553,77 euro) e Caserta (500,35 euro).

Tabella: prezzi medi e variazione del premio da gennaio 2023 a gennaio 2024 (in ordine decrescente di variazione annua e poi di premio medio)

N Provincia Premio

medio Variazione annua 1 Alessandria 350,403 10,00% 1 Lecco 349,092 10,00% 1 Vercelli 320,927 10,00% 1 Biella 316,407 10,00% 2 Milano 375,506 9,90% 3 Roma 442,261 9,80% 3 Barletta-Andria-Trani 396,699 9,80% 3 Belluno 334,911 9,80% 3 Novara 328,544 9,80% 4 Mantova 336,152 9,60% 5 Cagliari 396,354 9,30% 6 Siena 347,919 9,20% 7 Piacenza 382,892 9,10% 8 Pordenone 312,116 9,00% 9 Brescia 362,233 8,90% 9 Bergamo 348,869 8,90% 10 Genova 442,386 8,70% 11 Bari 393,312 8,60% 11 Monza e della Brianza 368,71 8,60% 12 Brindisi 403,115 8,40% 12 Venezia 394,797 8,40% 12 Reggio nell’Emilia 388,937 8,40% 12 Benevento 370,035 8,40% 13 Catania 390,122 8,30% 14 Siracusa 365,269 8,20% 14 Vicenza 359,637 8,20% 14 Trapani 349,976 8,20% 15 Varese 367,183 8,00% 15 Cremona 348,651 8,00% 15 Caltanissetta 338,018 8,00% 16 Treviso 381,154 7,90% 17 Palermo 373,635 7,80% 18 Livorno 403,628 7,70% 18 Trieste 344,023 7,70% 18 Udine 319,084 7,70% 16 Perugia 380,589 7,60% 19 Isernia 349,253 7,60% 20 Sud Sardegna 338,948 7,50% 20 Potenza 299,107 7,50% 21 Taranto 392,057 7,40% 22 Viterbo 338,959 7,40% 23 Como 380,994 7,30% 23 Cuneo 329,209 7,30% 24 Salerno 417,193 7,20% 24 Torino 415,172 7,20% 24 Aosta 310,584 7,20% 24 Enna 287,36 7,20% 25 Pisa 451,105 7,10% 25 Avellino 362,989 7,10% 25 Verona 360,742 7,10% 25 Agrigento 316,207 7,10% 26 Firenze 475,988 7,00% 26 Sassari 361,598 7,00% 26 Pavia 357,339 7,00% 27 Lucca 459,485 6,80% 27 Padova 381,732 6,80% 27 Rovigo 344,984 6,80% 28 Ancona 409,401 6,70% 28 Parma 382,056 6,70% 28 Frosinone 361,583 6,70% 28 Ragusa 357,413 6,70% 28 Oristano 297,746 6,70% 29 Foggia 417,42 6,60% 29 Pesaro e Urbino 382,212 6,60% 29 Lecce 347,368 6,60% 30 Grosseto 371,269 6,50% 31 Savona 359,813 6,40% 32 Macerata 404,801 6,30% 32 Ferrara 363,439 6,30% 33 Napoli 560,183 6,20% 33 Caserta 500,352 6,20% 33 Massa-Carrara 471,439 6,20% 33 Lodi 347,515 6,20% 34 Messina 388,648 6,10% 34 Terni 378,905 6,10% 34 Teramo 353,848 6,10% 34 Verbano-Cusio-Ossola 319,499 6,10% 35 Modena 395,358 5,90% 35 Forli-Cesena 372,654 5,90% 36 Bologna 415,782 5,70% 36 Asti 328,157 5,70% 37 Pistoia 486,142 5,60% 37 Cosenza 327,586 5,60% 38 La Spezia 418,946 5,50% 38 Matera 339,731 5,50% 39 Bolzano 365,007 5,40% 39 Gorizia 315,52 5,40% 40 Prato 553,769 5,30% 40 Ravenna 401,73 5,30% 40 Trento 320,984 5,30% 41 Latina 426,736 5,20% 41 Fermo 389,697 5,20% 41 Pescara 375,346 5,20% 42 Ascoli Piceno 369,539 5,00% 42 Chieti 332,902 5,00% 43 Imperia 364,404 4,90% 43 Campobasso 312,069 4,90% 44 Arezzo 354,946 4,80% 44 Sondrio 333,211 4,80% 45 Crotone 410,832 4,50% 45 Rieti 397,45 4,50% 45 L’Aquila 339,583 4,50% 46 Reggio di Calabria 404,53 4,40% 46 Vibo Valentia 387,997 4,40% 47 Rimini 400,667 4,00% 48 Nuoro 344,432 3,70% 49 Catanzaro 341,671 3,30%

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Ivass