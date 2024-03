Poste italiane all’insegna della parità di genere

Poste Italiane si conferma un’azienda in ‘rosa’ anche a Viterbo e provincia. La quota di dipendenti donna negli uffici postali provinciali, infatti, si attesta al 66%, 13 punti percentuali in più della media nazionale,

43 sono gli uffici postali diretti da donne e 27 quelli “in rosa” con Direttrice e personale completamente al femminile.

Novità anche per quanto riguarda la Filiale provinciale di via Ascenzi con il recente arrivo della nuova direttrice Erminia Grippo. Sposata, recentemente neomamma, una laurea in Comunicazione d’impresa conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, due titoli master, uno alla UNINT di Roma l’altro alla Temple University di Philadelphia in Pennsylvania, Erminia assume la responsabilità gestionale degli 84 uffici postali e di tutte le attività che si svolgono all’interno di quei presidi territoriali. Oltre a una percentuale femminile che non solo a Viterbo ma in moltissimi casi raggiunge percentuali considerevolmente superiori al 50%, la parità di genere si riscontra anche nella crescente presenza femminile in ruoli di responsabilità, confermata anche nei ruoli apicali della struttura direzionale della Filiale provinciale di via Ascenzi. Oltre alla direttrice, infatti, due ruoli tra i più importanti sono occupati da donne: la responsabile Commerciale, Valeria Fidenzi e la responsabile Risorse Umane, Ombretta Tardani.

Tra gli uffici postali in cui prevalgono le quote rosa, c’è la sede di Soriano nel Cimino, la cui direttrice è Simona Dragoni, di 50 anni, due lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Culturali e la seconda in Scienze religiose presso l’Università della Tuscia di Viterbo e l’altra Università Lateranense. Prima di entrare in Poste Italiane ha svolto lavori a progetto per la sovraintendenza e i beni culturali.