I grillini, Rocca e il “dimenticato” Matteotti

“Gravissimo che la Giunta Rocca Lazio abbia “dimenticato” di fare la delibera per finanziare le iniziative volte a ricordare il centesimo anniversario dell’omicidio di Giacomo Matteotti, con il conseguente annullamento del bando per la manifestazione d’interesse alla quale erano arrivate nove proposte.

Che si tratti di un pasticcio amministrativo, di una dimenticanza o di altro ha relativa importanza, quello che è certo è “dimenticare” un omicidio compiuto dalla polizia segreta fascista e che ha sancito l’inizio del regime di Benito Mussolini, fa molto riflettere.

Se, come dicono, non c’è la volontà di sminuire la celebrazione, c’è sicuramente una figuraccia imbarazzante che dimostra quanta poca attenzione ci sia verso un evento di portata storica. Quella stessa storia che si sta tentando in tutti i modi di riscrivere a proprio piacimento”. Lo dichiara in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.