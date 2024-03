Pedopornografia, nuovi arresti, Garante infanzia Regione Lazio: «Un male da estirpare. Occorre formazione per i genitori»

Nuovi arresti, tra Roma e Latina, nell’ambito delle indagini per pedopornografia. La Dott.ssa Monica Sansoni (Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio) è già scesa in campo per combattere questo atroce male. Da moltissimi anni, infatti, si impegna in prima persona sul territorio al fine di contrastare condotte di tale gravità: «L’obiettivo primario deve essere la formazione dei genitori, che devono essere i primi a vigilare e tutelare i nostri ragazzi. Dal 2012 mi occupo di sensibilizzare e formare docenti e famiglie sull’abuso minorile, ma ora è giunto il momento di convocare un tavolo tecnico interistituzionale multidisciplinare per raggiungere il maggior numero di genitori possibile».

La Garante ha poi aggiunto: «La piaga della pedopornografia sta davvero dilagando e non possiamo restare fermi davanti a tutto ciò. È nostro compito – ha specificato – adoperarci per contrastare un cancro che va estirpato: non si può e non si deve più tacere. Per questo occorre maggiore formazione fra genitori ed educatori sull’esposizione dei minori e sui tentativi di adescamento sui social. Sull’argomento – ha concluso la Garante – mi adopererò per organizzare un convegno e degli incontri ad hoc, intensificando quelli che già svolgiamo in tutta la Regione Lazio, che coinvolgano anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Postale».

La Garante è stata recentemente ammessa come parte civile in due processi penali per abusi sui minori a Tivoli e Latina.