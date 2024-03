Xv municipio, Torquati-Martelli: “Il mercato via Riano riparte con nuovi bandi e centro polifunzionale”

“Sono tre gli assi su cui negli ultimi due anni come Municipio XV abbiamo lavorato per la ripartenza del mercato di Ponte Milvio, in sofferenza ormai da tempo. Una strategia mirata per il rilancio di questo importante presidio sociale e commerciale del nostro territorio e punto di riferimento per interi quartieri.

Dopo due anni di controlli incrociati, per cui ringraziamo gli uffici commercio e bilancio del Municipio e la Polizia Locale, abbiamo avviato le decadenze dei banchi vuoti e pubblicato il nuovo Avviso Pubblico per la riapertura di 18 box che rappresentano oltre il 25% dell’organico dell’intero mercato, con la possibilità per alcuni di questi banchi, di apertura prolungata oltre l’orario mattutino per andare incontro alle esigenze della clientela.

Fondamentale è stata la collaborazione dell’AGS, associazione dei mercatari di Ponte Milvio, e di quegli operatori che, nonostante le difficoltà di questi anni affrontate anche con le chiusure per l’emergenza Covid, hanno tenuto aperti i propri banchi.

Inoltre, con la vittoria del bando della Regione Lazio che prevede il finanziamento di 100mila euro per la riqualificazione di aree mercatali, di cui siamo risultati l’unico municipio vincitore, saranno avviati importanti lavori di riqualificazione dell’illuminazione interna del mercato e sulla segnaletica, oltre alla realizzazione di una domus ecologica per il corretto conferimento dei rifiuti e l’allestimento di una “food court” con tavoli, ombrelloni e sedute, per permettere ai clienti del mercato di consumare sul posto il cibo acquistato.

Si sono infine conclusi i lavori del nuovo spazio polifunzionale allestito all’interno del mercato nei locali di proprietà del Municipio, per cui sarà pubblicata a breve una manifestazione di interesse volta a recepire un progetto di qualità che valorizzi gli aspetti educativi, sociali, formativi e permetta allo spazio di restare aperto valorizzando il concetto di luogo come punto di incontro e di aggregazione del territorio.

Come anche ribadito dall’Assessora capitolina alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli: “Iniziative come queste mirano a portare nuova linfa vitale ai mercati rionali, ancora indeboliti dalla crisi post-pandemica e dall’aumento delle materie prime. La sostenibilità, la promozione del cibo sano a km0 e la rigenerazione dei nostri mercati sono infatti per la nostra amministrazione fondamentali, al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Valorizzare questi luoghi è sinergico sia per l’economia, che per il tessuto sociale e culturale, costituendo luoghi di aggregazione preziosi per il territorio. Per questo auspico una grande partecipazione al bando, per dare un nuovo slancio a queste piazze di incontro fondamentali per i quartieri. Ringrazio il Presidente Torquati e l’Assessore Martelli per l’importante lavoro messo in campo per il mercato di Ponte Milvio”.

Il lavoro che abbiamo portato avanti in questi due anni su questo mercato, per cui vogliamo ringraziare la Presidente di Commissione, Laura Gigli, il nostro ufficio SUAP, l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale del XV Gruppo Cassia, ci ha permesso di recuperare una situazione abbandonata per troppo tempo e arrivata ormai a un punto di non ritorno. Questo però è solo un ulteriore punto di partenza, per rendere il mercato sempre più attrattivo e pronto a recepire le esigenze della clientela, in un contesto completamente diverso rispetto a qualche anno fa. Lo stesso impegno e la stessa attenzione messa su tutte le altre aree mercatali del nostro quadrante, anche grazie all’approvazione del nuovo Piano del Commercio su area pubblica che intende impostare una strategia articolata per supportare e rilanciare questo settore.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche del Commercio e attività produttive, Tommaso Martelli.