Roma, oggi c’è “Ambiente e innovazione”

Oggi dalle ore 18, presso la sede di Confagricoltura sita in Corso Vittorio Emanuele II, 101, Roma, si svolgerà l’evento “Ambiente e innovazione”, presentazione del libro ‘L’ambientalismo possibile” di Angelo Bruscino e Alessio Postiglione, edito da Historica Edizioni – Giubilei Regnani, e del dossier di Nazione Futura “Italia Green”, alla presenza della Viceministra dell’Ambiente, Vannia Gava, e dell’Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

L’incontro, ospitato da Confagricoltura, e patrocinato da Nazione Futura e Ferpi Lazio, vedrà la partecipazione anche di Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura; Serena Bianchini, delegata regionale Ferpi Lazio; Matteo Leonardi, cofondatore Ecco, think tank dedicato alla transizione energetica e al cambiamento climatico; Ciro Miale, autore del dossier, componente del think tank Nazione Futura; Lorenzo Castellani, professore aggiunto della Università Luiss-Guido Carli; Francesco Giubilei, editore e presidente di Nazione Futura.

Chiuderanno il dibattito, moderato da Diana Daneluz (Ferpi), gli autori de “L’ambientalismo possibile. Green Deal, PNRR e transizione energetica: la grande trasformazione dell’Italia del futuro” – già vincitori del Premio Milano International nel 2019 -, Angelo Bruscino, imprenditore e saggista, presidente di Confapi Campania e Confidi PMI Campania, e Alessio Postiglione, giornalista professionista e docente.