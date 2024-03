Anguillara Sabazia per Canale Monterano

Ad Anguillara Sabazia prende il via una rassegna teatrale e musicale, con ingresso ad offerta libera, presso il rinnovato Teatro di Anguillara presso

l’I. C. San Francesco per raccogliere fondi destinati gli amici di Canale Monterano.

La rassegna, promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali, vedrà la collaborazione delle associazioni teatrali del territorio e si svolgerà in quattro serate:

• venerdì 8 marzo ore 20:30

• Compagnia il battello presenta ” le tre marie” a seguire il concerto del gruppo artistico OltrelaTela

• domenica 10 marzo ore 18:00;

• Compagnia Suaviter presenta

• ” Il berretto a sonagli ”

• sabato 16 marzo ore 21:00;

• compagnia L Acquario presenta

• ‘ Il mio nome e’ Mario”

• domenica 17 marzo ore 18:00.

• Compagnia Ottovolante presenta

• Di papà ce n’e’ uno solo”

•

La prima serata, in occasione della Giornata Internazionale delle Donna, vedrà la partecipazione anche del Centro Antiviolenza “Federica Mangiapelo”

Vi aspettiamo numerosi venerdì 8 marzo alle ore 20:30 con uno spettacolo musicale a cura del Gruppo artistico musicale “Oltrela Tela”!!!

L’ amministrazione comunale ringrazia tutte le compagnie teatrali per la loro partecipazione.