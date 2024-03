Ponte Milvio, lunedi si torna a parlare del mercato

“Sono tre gli assi su cui negli ultimi due anni come Municipio XV abbiamo lavorato per la ripartenza e il rilancio del mercato di Ponte Milvio, in sofferenza ormai da alcuni anni.

Il nuovo avviso pubblico per la riapertura di 18 box – oltre il 25% dell’organico dell’intero mercato -, i lavori di riqualificazione dell’area che saranno avviati grazie alla vittoria del bando di centomila euro della Regione Lazio, vinto dal Municipio XV, e il nuovo centro polifunzionale, i cui lavori di riqualificazione sono ormai terminati e per cui il Municipio procederà con una manifestazione di interesse per un progetto di qualità in grado di valorizzare gli aspetti educativi, sociali e formativi di un nuovo punto di incontro e aggregazione del territorio.

Un lavoro costante, portato avanti in silenzio, che ora ci porta a sottoporre all’attenzione di tutti un pacchetto di manovre per il rilancio del mercato che potrà presto tornare punto di riferimento per tutta la zona.

Per un aggiornamento sullo stato dell’arte dei lavori e fare il punto sulle prossime tappe, alla presenza dell’Assessora capitolina alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, e della Presidente della Commissione Commercio del Municipio XV, Laura Gigli, è convocata una conferenza stampa per il prossimo 4 marzo alle ore 12.00 presso il nuovo centro polifunzionale del Mercato di Ponte Milvio in Via Riano 15.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche del Commercio e attività produttive, Tommaso Martelli.