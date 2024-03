Anguillara, il 5 riapre la “Angela Zucconi”

Riceviamo e pubblichiamo – In vista della prossima riapertura della biblioteca comunale “Angela Zucconi”, abbiamo deciso di individuare la settimana da martedì 5 a sabato 9 marzo, utile per far rientrare i libri che avete preso in prestito prima della chiusura, dovuta ai lavori di ristrutturazione. Qualora abbiate dei libri presi in prestito vi invitiamo a restituirli presso la nostra storica sede, sita in Largo dello Zodiaco, 21.

Saremo quindi disponibili, esclusivamente per il rientro dei libri, da martedì 5 a sabato 9 marzo nel consueto orario di apertura.

A partire da martedì 5 marzo sarà nuovamente operativo il box esterno per la restituzione autonoma dei libri.