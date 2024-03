Volley, Tuscania ospita Naturenergy Anguillara

Impegno interno per la neo capolista Tuscania domani pomeriggio in campo al Palazzetto dell’Olivo per affrontare NaturEnergy Anguillara. Rispetto ad una settimana fa, Victor Perez Moreno potrà contare sul rientro di Luca Genna mentre molto probabilmente Roberto Festi partirà dalla panchina.

Squadra ostica Anguillara soprattutto in trasferta dove ha raccolto fin qui ben 12 dei 23 punti che in classifica dove occupa il nono posto. Dopo due vittorie di fila su Foligno e Livorno, domenica scorsa ha subito un netto 0/3 tra le mura amiche ad opera di Lupi Santa Croce. All’andata finì 0/3 per Tuscania con i lacuali che riuscirono a stare in partita solo nel set inaugurale (24/26) per poi chiudere i restanti a 11 e a 17.

“Sabato ci troveremo di fronte a una sfida cruciale contro l’Anguillara Volley -spiega il rientrante Luca Genna- e non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Siamo attualmente al comando della classifica e dobbiamo mantenere alta la nostra concentrazione. In questo girone i risultati non sono mai scontati e anche il più piccolo calo di concentrazione potrebbe costarci caro. L’Anguillara non è una squadra da sottovalutare: propone un gioco ostico e ben strutturato che richiede la massima attenzione da parte nostra. Sappiamo di trovarci di fronte a una sfida

impegnativa ma siamo pronti ad affrontarla con determinazione e grinta. Personalmente, sono entusiasta di tornare in campo dopo tre partite di stop per infortunio. Spero di poter dare il mio contributo alla squadra e di essere di

supporto nei momenti cruciali della partita”.

Si gioca alle 17,30 agli ordini dei signori Wilmer Giuseppe Cannas e Federico Panaiia.