Domenica c’è il congresso del circolo PD Ladispoli

Nella mattinata di domenica 3 marzo si svolgerà al Circolo PD Luciano Colibazzi, in via Odescalchi 57, il Congresso con queste modalità: dalle ore 10 introduzione e dibattito degli iscritti; alle ore 11 elezione del nuovi Organismi Dirigenti, Segretario e Direttivo. Oltre ai tesserati l’invito a partecipare è esteso alle forze politiche, alle associazioni e alla comunità cittadina. Il Circolo ringrazia il Comitato dei reggenti composto da Stella Balis, Marco Di Marzio e Andrea Zonetti, che già dalla campagna elettorale del 2022 ha validamente coordinato l’attività politica locale del Partito Democratico che oggi è all’opposizione della governance del Sindaco Grando e delle componenti di destra che lo sostengono. Un ruolo impegnativo in Consiglio comunale mentre all’esterno ci ha sempre trovato in sintonia con la cittadinanza che in diverse occasioni ha espresso contrarietà e disappunto alle scelte dell’Amministrazione in carica, alcune anche recenti e che hanno portato la città di Ladispoli nelle cronache nazionali non certo lusinghiere. Con il Congresso rinnoviamo il nostro impegno ad opporci con ogni mezzo possibile anche all’ultima ed ennesima operazione cemento che riguarda la via Aurelia ai km. 37 e 38. In sintesi 81mila metri quadri a carattere commerciale e residenziale, in aperta contraddizione a quanto Grando scriveva e dichiarava pubblicamente nel suo programma: ”Impedire il consumo indiscriminato del suolo e la cementificazione selvaggia. Non intendiamo assecondare in nessun modo l’insediamento di nuovi punti vendita di media e grande superficie”.