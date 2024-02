Gli Aristogatti con ENPA, nella Giornata Nazionale del Socio, all’agriturismo “I Cardinali”

Gli Aristogatti del Castello di Santa Severa tornano a proporre un evento benefico per raccogliere fondi per la cura e il mantenimento della famosa Colonia Felina del Castello di Santa Severa, che ormai, da circa venti anni, risiede nel borgo dell’antico maniero, rallegrando con la sua pelosa presenza grandi e piccini. E lo fanno in occasione della Giornata Nazionale del Socio dello storico Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA). L’”aperimicio solidale” si svolgerà, non come di consueto nel Castello che ospita la colonia felina, ma presso l’agriturismo “I Cardinali”, immerso nel verde delle colline affacciate sul mare di Santa Marinella. Per chi vuole, sarà possibile, oltre a gustare un buon aperitivo, associarsi all’Ente dando così maggior forza alle azioni di tutela che l’associazione svolge in tutta Italia, attraverso le proprie sezioni. La sezione ENPA di Santa Marinella non si occupa solamente dei gatti del Castello di Santa Severa, ma interviene con sterilizzazioni – spesso a proprie spese – adozioni, e interventi d’emergenza sul territorio comunale. La sezione locale, meglio conosciuta come Aristogatti, non gode di sovvenzioni o finanziamenti alcun tipo. Una partecipazione numerosa darà modo ai volontari di continuare ad aiutare i felini del territorio di Santa Marinella. In occasione dell’iniziativa solidale, che si svolgerà il 3 marzo, ci sarà anche il consueto banchetto di oggettini “miciosi” e idee regalo che potranno essere acquistati a poco prezzo. Il ricavato sarà interamente utilizzato per la cura e il mantenimento degli amati pelosi. Lo stesso agriturismo che ospita l’”apermicio”, al costo di 15 euro a coperto, devolverà una percentuale dell’incasso in favore degli Aristogatti. A quanti si ENPAtizzeranno, come recita lo slogan dell’Ente, associandosi, sarà donato un simpatico braccialetto griffato e un carnet dedicato di sconti. Infatti, a fianco dell’antico Ente, fondato dall’Eroe dei Due Mondi, ci sono anche aziende che desiderano premiare questa scelta offrendo ai soci una scontistica particolare sui loro prodotti e servizi, hotel inclusi. Per averlo, una volta iscritti, basterà comunicare la propria e-mail. La Giornata del Socio ENPA si svolgerà in tutta Italia il 3 marzo. Per conoscere gli appuntamenti, regione per regione, basta cliccare sul link dedicato: https://enpa.org/giornatadelsocio/. L’appuntamento a Santa Marinella, è in via dei Fiori 120, presso l’agriturismo “I Cardinali”, dalle 17:00 alle 19:00, naturalmente con gli Aristogatti.