Bracciano, un successo l’incontro “L’agriturismo in Italia”

Si è tenuto il 28 Febbraio a Bracciano in aula Consiliare l’evento “Agriturismo Italia”, promosso da Arsial ed organizzato dal Comune di Bracciano. E’ stato un tavolo tecnico molto utile dove si è affrontato con i rappresentanti del settore il tema delle attività multifunzionali per sviluppare opportunità di diversificazione in agriturismo. Presenti molti rappresentanti del comparto agricolo, all’evento è stato anche proiettato una testimonianza video di racconto del lavoro del comparto agricolo, della pesca e dell’allevamento. Ha espresso soddisfazione l’amministrazione comunale, queste le parole della consigliera delegata all’agricoltura, sostenibilità ambientale e diritti animali Gessica Giorgi: “Sono convinta che questo genere di iniziative vada ad alimentare la rete di supporto e scambio di conoscenze tra i protagonisti dell’agricoltura locale. Stiamo lavorando a questo obiettivo su vari fronti: attraverso il biodistretto, gli eventi a carattere di continuità come “ Un lago da coltivare”, i mercati contadini e le varie iniziative a tutela della biodiversità. Collaboriamo con scuole, associazioni e agricoltori. Siamo certi che ciò porterà a una crescita sostenibile e alla valorizzazione delle nostre risorse naturali.”