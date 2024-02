Acropoli vent’anni sul territorio

Pubblichiamo di seguito l’articolo integrale dell’intervista realizzata con Michele Cardone. Per evitare fraintendimenti, il titolo muta rispetto a quanto pubblicato sul mensile cartaceo.

L’agenzia immobiliare “Acropoli” raggiunge i vent’anni di attività sul territorio, noi de “L’agone” abbiamo pensato che un’intervista all’amministratore unico Michele Cardone potesse essere il modo più idoneo per raccontare la loro storia.

Che significato hanno questi vent’anni di Acropoli?

<<Rappresentano un periodo fondamentale della mia vita. Il lavoro svolto ha occupato una parte significativa del mio percorso umano, regalandomi la fortuna di un impiego gratificante e stimolante. L’ambiente lavorativo è diventato più di una squadra: è una famiglia. Condividere questa esperienza con persone straordinarie ha un valore enorme. Questo luogo, con le sue storie, con gli ostacoli superati insieme è il fondamento su cui continuare a immaginare il futuro di quello che chiamiamo “famiglia lavorativa”. Aver raggiunto l’obiettivo di costruire questa realtà è straordinario, un punto di arrivo che però vedo anche come un punto di partenza.>>

Quali sono i progetti per i prossimi vent’anni?

<<Acropoli è un’azienda legata ai territori in cui opera e credo sia importante continuare nel solco tracciato e svolgere la propria attività professionalmente e contribuendo al miglioramento dei luoghi in cui le nostre sedi sono radicate. Le persone che oggi fanno parte di questa “casa” sono affiatate e costituiscono una squadra di cui vado orgoglioso.

Vogliamo migliorarci perseguendo costantemente la crescita con l’impegno di offrire ai nostri clienti servizi di qualità superiore. Guardiamo al futuro con determinazione, pronti alle sfide e consapevoli del nostro impegno.>>

C’è mai stato un momento arduo in azienda o nel settore che ha messo in discussione le vostre scelte sulla direzione da prendere?

<<Per natura, mi impongo una critica costante, esaminando attentamente le scelte fatte. Eppure, è nei risultati ottenuti che emerge la consapevolezza che la strada percorsa è stata quella giusta. In vent’anni, Acropoli ha aperto quattro sedi, oggi conta dodici collaboratori e ha mantenuto saldo il legame con il marchio e l’approccio imprenditoriale originario. Questo percorso non è solo una serie di passi aziendali, ma un viaggio fatto di impegno, dedizione ed intense emozioni. Ogni sfida superata e ogni difficoltà affrontata ha formato il gruppo che compone l’azienda. Il percorso seguito è un racconto di fiducia e determinazione, un mix di emozioni dalla sfida iniziale all’orgoglio di ciò che è stato costruito. Queste emozioni diventano una forza trainante per il futuro.>>

Claudio Colantuono