Disabilità, uno spazio inclusivo nel XV municipio

“Sarà inaugurato venerdì 1 marzo alle 12.00 nei locali della Scuola Primaria Ferrante Aporti di Via Serra 95, il nuovo spazio inclusivo dedicato all’inserimento sociale e formativo delle bambine e dei bambini con disabilità.

Un’iniziativa della Onlus Divertitempo con l’Istituto scolastico, supportata dal Municipio XV che con il contributo di Ance Roma – Acer ha contribuito alla riqualificazione degli ambienti in cui verranno realizzate le attività.

Alla presenza dell’Assessora Capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, e del Presidente del Municipio, Daniele Torquati, nella mattinata di giovedì presenteremo il progetto di Divertitempo “Impara l’arte e non metterli in disparte”, un programma ricco di attività per bambini con laboratori di cucina e di botanica, corsi di psicomotricità, delle arti e dei mestieri che si svolgeranno in orario scolastico ed extra scolastico e saranno aperti agli alunni della scuola e ai bambini con disabilità del territorio.