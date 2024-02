Ladispoli, all’alberghiero c’è lo spazio dell’ascolto

Torna all’Istituto Alberghiero l’appuntamento con lo Spazio-Ascolto. “Il primo incontro – spiegano la Referente della Commissione Bullismo e Cyberbullismo dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio, Prof.ssa Rosa Torino, e i membri della Commissione Prof.ssa Francesca Acocella e Prof.ssa Anna Lisa Sorce che sono anche le Docenti Referenti dello Spazio-Ascolto – si svolgerà oggi alle ore 11:50 nell’Aula II C (C8). Dall’esperienza maturata negli scorsi anni abbiamo avuto la conferma dell’importanza di offrire ai nostri studenti occasioni di confronto aperto con figure che vengano percepite come “adulti di riferimento” ma senza necessariamente “medicalizzare” il dialogo. Il nostro obiettivo – hanno aggiunto le Docenti – è quello di porre al centro la “conversazione” come strumento di interazione profonda, con se stessi e con l’altro: uno spazio oggi drammaticamente travolto dalla tecnologia che induce a rifugiarsi nel mondo comodo ma alienante del virtuale. Non a caso – ha spiegato la Prof.ssa Acocella – abbiamo voluto usare la parola “Ascolto”: non esiste dialogo senza l’attenzione verso le ragioni e le opinioni dei nostri interlocutori. La finalità alla base delle attività è molto semplice: alle relazioni deboli ed effimere che nascono dall’iperconnessione digitale, desideriamo sostituire un’altra possibilità, quella del dialogo autentico che richiede presenza, dedizione e tempo”.

Si ricorda che per accedere allo Spazio-Ascolto basta una segnalazione da parte dei Coordinatori dei Consigli di Classe che dopo un’attenta e condivisa valutazione delle situazioni e dei contesti specifici, potranno rivolgersi direttamente alle Referenti della Commissione per concordare le modalità di partecipazione degli studenti, in base alla loro eventuale e volontaria richiesta.