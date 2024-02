Coldiretti, parla Prandini

“Tutta la filiera, non solo la grande distribuzione, deve ripartire da un principio completamente diverso rispetto al passato basato su un’equa ridistribuzione del valore nella catena di produzione”. Lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, durante una manifestazione organizzata dall’associazione di categoria per chiedere una semplificazione delle regole della Politica agricola comune. “Serve il giusto riconoscimento economico del lavoro svolto, non ci si puo’ piu’ accontentare solo di coprire i costi”, ha aggiunto Prandini in un punto stampa con i giornalisti.